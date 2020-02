Signature du document contractuel de la coalition gouvernementale

Le chef du gouvernement désigné, Elyes Fakhfakh, a réuni ce lundi 24 février 2020, les représentants des partis et blocs parlementaires qui composent la coalition gouvernementale pour la signature du document contractuel qui sert de base au programme du nouveau gouvernement.

Etaient présents à cette réunion, Noureddine Bhiri, chef du bloc d'Ennahdha, Mohamed Abbou, secrétaire général d’Attayar, Zouheir Maghzaoui, secrétaire général d’Echaâb, Youssef Chahed, président de Tahya Tounes et Hassouna Nasfi président du bloc de la réforme nationale.

Elyes Fakhfakh a souligné, à cette occasion, la symbolique d’une telle signature et l’importance de la gouvernance participative qui consolide la solidarité et l'harmonie et favorise la responsabilisation.

Il s'est également engagé à ce que son gouvernement soit ouvert aux autres partis politiques sur la base de ce terrain d'entente afin d'assurer la stabilité et l'avancement des réformes nécessaires à la réalisation de l'intérêt suprême du pays.

M.B.Z