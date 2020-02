Elyes Mnakbi: la suspension des vols est une question de sécurité nationale !

Le PDG de Tunisair, Elyes Mnakbi a indiqué, ce lundi 24 février 2020, dans une déclaration à Mosaïque Fm, que la compagnie attend les décisions des hautes autorités tunisiennes concernant l’éventuelle suspension de certains vols à la suite de la propagation du Coronavirus.

« C’est une question de sécurité nationale. La présidence de la République ou celle du gouvernement peuvent décider, demain, la suspension de certains vols à destination à risque », assure Elyes Mnakbi.

De son côté, l’ambassadeur de Tunisie en Italie, Moez Sinaoui, a assuré dans une déclaration à l’agence Tap qu’aucun cas de contamination du coronavirus n’a été signalé à l’ambassade ou aux consulats de Tunisie parmi la communauté tunisienne en Italie.

Il a ajouté que l’ambassade est en contact permanent avec les Tunisiens résidant en Italie, notamment à travers les réseaux sociaux, les associations et les autorités italiennes de santé, pour faire face à toute urgence possible. « L’ambassade avait appelé à renforcer le contrôle sur les voyageurs en provenance de la ville de Milan. La suspension des vols entre la Tunisie et l’Italie n’est pas envisagée pour le moment ».

L’ambassadeur ajoute que le consulat de Tunisie à Milan, où réside une grande partie de la communauté tunisienne, n’a reçu aucune réclamation sur le numéro 00393515911883 consacré aux réclamations des cas confirmés ou soupçonnés d’avoir contracté le virus parmi les Tunisiens.

S.H