Zouari : des divergences au sein du bloc de la réforme à propos du vote de confiance

Le député du bloc de la réforme nationale, Hafedh Zouari a déclaré, lundi 24 février 2020, qu’il existe quelques divergences au sein du bloc quant au vote de confiance au gouvernement Fakhfakh.

Ce bloc de 15 députés et composé de différents partis et d’indépendants, notamment Nidaa Tounes, Al Badil Ettounsi, Machrouû Tounes ou encore Afek Tounes.

Intervenant sur les ondes de Jawhara Fm, Hafedh Zouari a en effet expliqué que les députés d’Al Badil et de Nidaa accorderont leur confiance au gouvernement. Ces deux partis ayant obtenu des portefeuilles ministériels (respectivement Tourisme et Relations avec le Parlement). Le député a toutefois relevé des réserves chez les députés Afek et Machrouû.

Hafedh Zouari a indiqué que l’actuel différend ne signifie pas une division du bloc parlementaire. « Nous avons pratiquement pris la décision de voter pour. Tous les députés devraient se conformer à cette décision. Cependant, un seul parmi les nôtres n’accorderait pas sa confiance au gouvernement pour l’heure. C’est Afek Tounes ».

La plénière consacrée au vote de confiance du gouvernement Fakhfakh se tiendra mercredi 26 février. Sauf surprise de dernière minute, la composition présentée par Elyes Fakhfakh devra obtenir le vote du Parlement.

Afek Tounes, qui compte seulement deux députés, avait publié la semaine dernière un communiqué, où il a souligné « l’incompatibilité notable entre les partis politiques qui composent le gouvernement et l’absence de tout débat de fond sur le programme gouvernemental ».

I.L.