Les surveillants et surveillants généraux en grève les 26 et 27 février

Les surveillants et surveillants généraux des établissements scolaires seront en grève le 26 et 27 février 2020. C’est ce qu’a annoncé leur fédération en donnant comme raison le manque de sérieux du ministère de l’Education et de la présidence du gouvernement par rapport à un accord signé le 8 mai 2018.

Dans son communiqué du 23 février, la fédération générale des surveillants et des surveillants généraux ajoute qu’une manifestation est prévue à la Kasbah le 27 février pour exprimer leurs revendications. La grève va concerner tous les lycées et tous les collèges du pays.

S.F