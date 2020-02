Une ligne de crédit française de 30 millions d'euros au profit des PME/PMI

Une ligne de crédit française de 30 millions d’euros destinée aux PME et PMI tunisiennes, pour le financement de biens et services d’origine française, sera présentée le 3 mars 2020, au siège de l’Utica.

Cette présentation permettra de passer en revue les opérations éligibles au financement, les conditions d’utilisation des concours financiers ainsi que toutes les autres procédures inhérentes à l’utilisation de ces fonds, qui sont l’équivalent de 92,4 millions de dinar.

Notons que cet événement est organisé par la chambre tuniso-française de commerce et d’industrie (CTFCI) et l’organisation patronale, en collaboration avec le service économique régional de l’ambassade de France à Tunis et Business France.

S.H