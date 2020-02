Biographie de Akissa Bahri, secrétaire dEtat à l'Agriculture

Akissa Bahri a été désignée, ce mercredi 19 février 2020, au poste de secrétaire d’Etat auprès du ministre de l'Agriculture, chargée des ressources hydrauliques dans le nouveau gouvernement d’Elyes Fakhfakh.

Mme Bahri est une grande spécialiste internationale de l’eau avec plus de 40 ans d’expérience. Elle était coordinatrice de la facilité africaine de l'eau à la Banque africaine de développement (BAD). Elle a également opéré dans plusieurs pays (Kenya, Sri Lanka, Norvège, Suède, France …). Elle a été à l’Institut international de la Gestion de l’Eau (Ghana, 2005-2010).

Ingénieure diplômée de l’Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse et de l’Institut national polytechnique de Toulouse (1974 – 1977), elle est aussi docteure ingénieure de Institut national polytechnique de Toulouse (1978 -1982), spécialité sciences et techniques en production végétale et qualité des produits. Elle a préparé également une deuxième thèse de doctorat en Suède à l’Institut des sciences et de la technologie (Université de Lund).

Titulaire d’une bourse Fulbright, elle a passé six mois à Davis en Californie en 2005.

Akissa Bahri a reçu plusieurs distinctions au cours de sa carrière.