Biographie dAhmed Gaâloul, ministre de la Jeunesse et des Sports

Ahmed Gaâloul a été désigné, ce mercredi 19 février 2020, au poste de ministre de la Jeunesse et des Sports dans le nouveau gouvernement d’Elyes Fakhfakh. Le dirigeant d'Ennahdha occupe depuis le 5 novembre 2018 le poste de secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la Jeunesse et des Sports dans le gouvernement de Youssef Chahed.

Diplômé en philosophie de l’Université Mohamed V à Rabat au Maroc mais également en études islamiques du Moyen-Orient à l’Université Soas à Londres, il a été le conseiller chargé du dossier de la jeunesse et des sports auprès du président d’Ennahdha, Rached Ghannouchi, et conseiller auprès du chef du gouvernement chargé de la jeunesse et des sports de 2012 à 2014.

Étant entraîneur de Taekwondo, il a occupé le poste de président de la Fédération Tunisienne de Taekwondo et a été membre du comité d’éthique de la fédération mondiale de Taekwondo.

M. Gaâloul est notamment professeur d’études islamiques à l’Université Soas de Londres. Il a effectué de nombreuses recherches en anglais et en arabe dans le domaine de la politique, la philosophie et l’islam.