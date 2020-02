Walid Jalled : Ennahdha votera pour le gouvernement avant d'essayer de le faire tomber !

Le député Tahya Tounes, Walid Jalled, est revenu, lors de son intervention ce mercredi 19 février 2020, sur Shems FM, sur les derniers développements dans le processus de formation du gouvernement d’Elyes Fakhfakh.

Walid Jalled a relevé les incohérences d’Ennahdha, estimant que le parti islamiste se confond en déclarations contradictoires, par rapport notamment à sa position vis-à-vis de Qalb Tounes. « Ce cafouillage a un impact sur toute la classe politique, j’ai désormais honte. Ennahdha change de position une fois, deux fois, trois fois et dit la chose et son contraire, ce qui nuit profondément à l’image de l’exercice de la politique » a-t-il déclaré.

« Ennahdha est motivé par le butin et vit dans un autre monde. Il change d’avis, comme toujours, mais sur des durées de plus en plus courtes, il y’a de quoi devenir fou si on voulait le suivre » a-t-il poursuivi.

« Les pièges ont été dressés pour le gouvernement Fakhfakh avant même qu’il soit né. Quand le président a dit que le Parlement allait être dissout si le gouvernement ne passait pas, Ennahdha a pris peur. Ennahdha est le parti qui a le plus peur des élections anticipées, et ils sont sortis dire qu’ils se sont trompés. C’est les seuls à se tromper sans jamais le payer et continuent quand même à gouverner malgré leurs erreurs. Ennahdha est aujourd’hui contrait de laisser passer le gouvernement Fakhfakh pour enlever à Kaïs Saïed la carte de la dissolution du parlement. Rached Ghannouchi a réalisé son rêve, il est aujourd’hui malheureusement assis sur le siège de Bourguiba, il ne veut pas perdre cette place. Ce qu’Ennahdha n’a pas pu faire avec le gouvernement de Youssef Chahed en appliquant l’article 97 de la constitution, il prévoit de le faire dans quelques mois au gouvernement d’Elyes Fakhfakh mais il peut toujours attendre, on ne le laissera pas jouer avec les intérêts du peuple. Youssef Chahed n’a pas parlé de Netflix pour rien, ce qui se passe est digne d’un film » a ajouté Walid Jalled.

Le député a souligné que toutes les parties doivent être conscientes des plans d’Ennahdha et de son attachement à la symbolique de la présidence du Parlement. Il a ensuite exprimé des interrogations sur l’insistance d’Ennahdha à s’accaparer le ministère des TIC.

« Cette obstination est bizarre et une enquête doit être ouverte pour en comprendre l’origine et les teneurs. Les instances de contrôle doivent enquêter sur la question car tout le monde se pose des questions. Les responsabilités doivent être définies et chacun doit assumer ses actes, nous allons exprimer une demande dans ce sens » a-t-il souligné.

M.B.Z