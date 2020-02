Abdellatif Mekki : Les différends politiques ont été dépassés

Le dirigeant d’Ennahdha, Abdellatif Mekki, a affirmé, lors de son intervention ce mercredi 19 février 2020, au micro d’Elyes Gharbi sur Mosaïque FM, que son parti tend vers l’octroi de ses voix au gouvernement d’Elyes Fakhfakh.

« Les différends politiques ont été dépassés aujourd’hui il reste quelques aspects pratiques à revoir et Rached Ghannouchi rencontrera aujourd’hui Elyes Fakhfakh dans ce sens mais le plus gros a été fait et Ennahdha s’en tient à sa position initiale qui est de soutenir le nouveau gouvernement » a-t-il précisé.

Abdellatif Mekki est aussi revenu sur la polémique suscitée par le portefeuille des TIC, expliquant que son parti ne souhaite pas être, coute que coute, à la tête de ce ministère mais qu’il a dû y tenir pour répondre aux accusations malveillantes le visant.

« Nous n’avons pas un problème avec le ministère des TIC et la preuve nous n’avions émis aucune objection quand Noômane Fehri était à asa tête mais là on lance à notre égard de viles accusations et c’est ce qui nous a dérangé et fait réagir » a-t-il ajouté.

Sur la nouvelle composition du gouvernement qui devra être annoncée ce soir, M. Mekki a confié que le nom de Lotfi Zitoun ainsi que le sien y sont très probablement cités, se réservant toutefois d’indiquer les portefeuilles qui leur sont attribués.

M.B.Z