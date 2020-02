Certains quartiers de la délégation de la Soukra privés deau potable

Des perturbations et des coupures dans l’approvisionnent en eau potable seront enregistrées dans certains quartiers dans la délégation de la Soukra (gouvernorat de l’Ariana). Ces perturbations sont causées par des travaux d’entretien sur un canal de distribution principal de 2500 mm de la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (Sonede) au niveau de Borj Louzir.

Ces perturbations commenceront à partir de 10 heures du matin, jeudi 20 février 2020. Les zones touchées seront l’avenue de Abderrahmane Mami jusqu’au niveau de l’avenue de Chotrana et les rues avoisinantes, la Cité Hédi Nouira, la Cité Nessim et la Cité Mansoura à Borj Louzir, la Cité Béhi Ladgham, la rue Jawhara Nkhilet et les rues avoisinantes et la zone de Sidi Salah Chotrana 1.

L’approvisionnement en eau potable reprendra, progressivement, le jour même à partir de 16h. C’est ce qu’a annoncé la Sonede, ce mercredi 19 février 2020 dans un communiqué.

I.N