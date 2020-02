Club des dirigeants de banques africains : Habib Karaouli réélu au poste de vice-président

Habib Karaouli a annoncé, mardi 18 février 2020 dans un post Facebook, sa réélection au poste de vice-président du Club des dirigeants de banques et établissements de crédit africains pour un second mandat lors de l’assemblée générale du club, tenue les 13 et 14 février courant à Bamako en marge de ses journées annuelles.

Le club fête sa 31ème année. Il réunit plus de quatre-vingt banques membres d’une quinzaine de pays.