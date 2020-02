Lélue Imen Bettaïeb démissionne du mouvement de Yassine Ayari

Le mouvement Espoir et Travail fondé par l’élu Yassine Ayari connait sa première crise profonde avec la démission de l’ensemble des membres appartenant à Nabeul 1, dont l’autre élue du mouvement, Imen Bettaïeb.

Le communiqué de démission a été publié tard dans la soirée du 18 février sur Facebook. Les 18 membres démissionnaires reprochent à Yassine Ayari de monopoliser les décisions alors qu’il a maintes fois répété qu’il n’est qu’un membre parmi d’autres. Ils déclarent également que tout membre qui critique le mouvement ou les positions de Yassine Ayari ou de Zied Mbarek se retrouve viré. En plus, tout membre qui critique « le propriétaire de la patente », comme certains l’appellent, est victime de dénigrement et de rumeurs. Des membres fondateurs du mouvement ont été victimes de ces pratiques.

L’équipe de Nabeul 1 estime également avoir été écartée des décisions importantes et politiques du mouvement. Ils soulignent également l’absence de toute structure au sein de ce mouvement, leurs appels dans ce sens sont restés lettre morte. Les responsabilités au sein du mouvement sont réparties suivant l’allégeance à Yassine Ayari.

Les démissionnaires évoquent également l’absence de transparence dans les élections internes et dans les votes. En plus, les dirigeants ont refusé de donner des preuves de l’intégrité de ces processus. L’élue Imen Bettaïeb et son équipe ont également été exclus des pages officielles du mouvement, des conversations et de la liste mailing du mouvement. Pour finir, les appels de l’équipe Nabeul 1 à respecter une certaine moralité dans le travail politique et à arrêter d’attaquer les adversaires politiques avec des moyens irrespectueux sont restés sans réponse.

Pour l’ensemble de ces raisons, l’équipe Nabeul 1 du mouvement Espoir et travail a décidé de démissionner après l’échec de leurs tentatives de réconciliation et de leurs appels à revenir aux principes du mouvement.

S.F