Africa CEO Forum : le groupe Loukil en lice pour le titre de champion africain de lannée

Le groupe Loukil est parmi la short-list des nominés pour l’Awards du "African champion of the year", qui sera remise dans le cadre de l’Africa CEO Forum dans sa 8ème édition organisée par Jeune Afrique Media Group, qui se tiendra le 9 mars 2020 à Abidjan.

Ainsi, 26 nominés sont en lice dans les cinq catégories de prix (CEO of the year, African champion of the year, Gender leader of the year, Disrupter of the year, International company of the year) distinguant les entreprises africaines les plus performantes ou leurs dirigeants.

Outre le groupe diversifié tunisien, quatre autres sont en compétition pour ce titre de champion africain de l’année. Il s’agit du groupe de BTP Mota-Engil Africa basé à Johannesburg, de l’investisseur mauricien Ciel Limited ; de la nigériane United Bank for Africa et du géant marocain des phosphates OCP.

