Kaïs Saïed reçoit Elyes Fakhfakh

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu ce mardi 18 février 2020, le chef du gouvernement désigné Elyes Fakhfakh à Carthage.

Elyes Fakhfakh a informé le président des derniers développements des consultations en cours, concernant la formation du gouvernement, précise un communiqué de la présidence de la République.

Kaïs Saïed s’était réuni hier avec le chef du gouvernement de gestion des Affaires courantes Youssef Chahed et le président du parlement Rached Ghannouchi.

Il avait exprimé sa confiance dans la capacité de toutes les parties à surmonter la crise mettant en garde contre les interprétations erronées de la constitution et soulignant que seul l’article 89 peut s’appliquer en ce qui concerne la formation du gouvernement.

Elyes Fakhfakh continue pour sa part de mener les concertations pour former son gouvernement après le retrait annoncé par Ennahdha qui a remis en cause la réussite du processus et mis le chef du gouvernement devant une impasse. Les délais constitutionnels arrivent à leur terme et à l’heure actuelle le conseil de la Choura du parti Ennahdha tient une réunion décisive pour déterminer sa position quant à la participation au gouvernement.

M.B.Z