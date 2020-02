Ghannouchi consulte lInstance de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi

Le président de l’ARP et chef du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi, a reçu ce mardi 18 février 2020, Taieb Rached le président l’Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi ainsi que Abdessalem Krissiâa premier vice-président de l’instance au Palais du Bardo.

La réunion a porté sur la polémique entourant certaines questions constitutionnelles, indique un communiqué de l’ARP. Cette polémique rappelons le, concerne les articles 89 et 97 de la constitution et la question plus précise du retrait de confiance du gouvernement de Youssef Chahed.

Le président de la République, Kaïs Saïed avait rappelé hier, lors d’une rencontre tenue avec Rached Ghannouchi et Youssef Chahed, le principe du gouvernement de gestion des Affaires courantes, précisant que le parlement actuel ne peut retirer la confiance au gouvernement actuel. Il avait souligné que seul l’article 89 peut s’appliquer en ce qui concerne la formation du gouvernement.

M.B.Z