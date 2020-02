Abir Moussi : Profitez de loccasion pour vous débarrasser dEnnahdha !

L’élue et présidente du PDL, Abir Moussi s’est adressée aux forces civiles représentées dans l’Assemblée des représentants du peuple pour les appeler à se rebeller et à profiter de l'occasion pour se débarrasser d'Ennahdha.

« Au lieu de vos rencontres avec le cheikh des Frères musulmans en attendant la décision du Conseil de la Choura qui englobe le secrétaire générale adjoint de l’Union terroriste Qaradhaoui –NDLR Abdelmajid Najar secrétaire général adjoint de la Fédération mondiale des savants musulmans, dirigée par Youssef Al-Qardawi, et président de la section de Tunis– : Venez signer une motion de censure pour retirer la confiance à Ghannouchi, composer un gouvernement sans représentants de l’islam politique, remplacer les représentants des Frères musulmans par des hautes compétences en économie et en finance, éloigner leurs alliés cachés sous couvert de l’indépendance, redistribuer les portefeuilles entre vous et mettez la personnes adéquate à la place adéquate, publier un programme de sauvetage national avec des mécanismes clairs et admettez que le temps est venu de changer la Constitution de 2014, qui nous a rendu la risée entre les nations », a affirmé Mme Moussi dans un post Facebook daté de ce mardi 18 février 2020.

Et d’ajouter : « Le moment est historique et une vraie révolte est possible, ne ratez pas cette occasion pour réctifier le processus ».

I.N