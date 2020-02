Réflexion autour des problématiques de manque deau pour lagriculture pluviale

La problématique du manque d’eau pour l’agriculture pluviale notamment les grandes cultures, et ceci à cause du manque de précipitations depuis le mois de janvier 2020, a été au centre d'une réunion de travail s’est tenu lundi 17 févier 20202 sous la présidence du ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Samir Taïeb.

Suite à cette réunion, il a été décidé :

de continuer à pratiquer, à titre exceptionnel pour la saison en cours, le tarif préférentiel pour les cultures des céréales et des fourrages ;

de maitriser l’exploitation des zones irriguées publiques, en effectuant dans les plus brefs délais les travaux d’entretien et de réparation du réseau d’irrigation ;

de prendre les mesures circonstancielles urgentes nécessaires pour accélérer la résolution de la problématique d'approvisionnement des agriculteurs en eau d'irrigation dans les zones irriguées publiques dans les différents zones de production et d’exploiter toutes les capacités d'irrigation disponibles en leur sein

d’élargir les surfaces irriguées pour les grandes cultures pour cette saision.

