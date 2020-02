L'UGTT revient sur l'intrusion d'élus Al Karama au lycée pour aveugles de Ben Arous

La page officielle de l’UGTT a publié, le 18 février 2020, les éclaircissements qu’a voulu apporter l’union régionale du travail à Ben Arous concernant l’irruption de trois élus Al Karama au lycée pour aveugles de Ben Arous. Il s’agit des élus Rached Khiari, Mohamed Affes et Ayet Hichri.

Les faits ont eu lieu au sein du lycée le 14 février 2020. Trois élus de la coalition Al Karama sont entrés dans l’enceinte du lycée sans y être autorisés pour se livrer à des interrogatoires des élèves de l’institution à propos de faits faisant l’objet d’une enquête des services administratifs du ministère.

Les élus ont posé des questions orientées aux élèves en essayant de faire accuser le directeur de l’institution ainsi que son directeur général. Ils sont même entrés en confrontation avec les responsables du ministère. Tout en se filmant et en diffusant le tout en direct sur les réseaux sociaux, les élus Al Karama ont accusé le surveillant général d’ébriété et de viol et le directeur de vol.

L’union régionale du travail de Ben Arous a ajouté que les autorités sécuritaires ont enquêté sur cette accusation de viol. Une des élèves aurait accusé le surveillant général et a déclaré qu’il aurait violé plusieurs élèves. Interrogée par les policiers, l’élève a déclaré que c’était un mensonge et que les propos qui lui ont été prêtés sont faux, en insistant sur l’innocence du surveillant général. Elle a, par la même occasion, rendu caduques les accusations portées par les élus Al Karama.

L’union régionale du travail de Ben Arous a annoncé qu’il porterait plainte contre les trois élus en question.

S.F