Biographie de Mohamed Msilini ministre du Commerce

Mohamed Msilini a été proposé mercredi 19 février 2020, ministre du Commerce dans le gouvernement d’Elyes Fakhfakh.

Mohamed Msilini est diplômé d'une maîtrise en gestion et comptabilité de l’université des sciences économiques et de gestion de Sfax en juin 1979.

Il a occupé plusieurs postes au sein de la Steg de 1979 à 2016, dont : directeur chargé du système d’information de la comptabilité, les finances, les achats et les stocks en octobre 2008 ; directeur chargé du contrôle et de l’audit en mars 2012, mais aussi directeur chargé de la comptabilité et des finances en avril 2013 avant de partir à la retraite en février 2016.

Il est actif politiquement depuis 1973 et a rejoint le mouvement Echaâb depuis sa création. Il a été élu membre du bureau politique depuis septembre 2013 avant d’être réélu en 2017.

Né en janvier 1956 à Mareth (Gabès), Mohamed Msilini est marié et père de trois enfants.