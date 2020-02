Biographie de Mohamed Abbou, ministre d'Etat chargé de la Fonction publique, de la Réforme administrative et de la Lutte contre la corruption

Mohamed Abbou a été nommé ministre d'Etat chargé de la Fonction publique, de la Réforme administrative et de la Lutte contre la corruption dans le gouvernement Elyes Fakhfakh. Il est né le 10 mai 1966 à Tunis. Il est avocat auprès de la Cour de cassation et Secrétaire général et membre fondateur d’Attayar.

Mohamed Abbou détient un doctorat en droit privé obtenu à la Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis.

Il est ancien membre du comité directeur de l'Association des jeunes avocats et membre fondateur de l'Association internationale de soutien aux prisonniers politiques ainsi que du parti du Congrès Pour la République (CPR) en 2001.

En 2013 il a quitté le CPR et fondé Attayar. Il a occupé le poste de ministre auprès du chef de gouvernement chargé de la réforme administrative dans le gouvernement de Hamadi Jebali avant de démissionner le 30 juin 2012.

Il s’est présenté en tant que candidat d’Attayar à la présidentielle de 2019 et a récolté 3,6% de voix au premier tour.