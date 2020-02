Documentaire "Chambres noires" - Ennahdha porte plainte contre des journalistes de Tounesna

Le journaliste à la chaîne Tounesna, Mourad Sellimi a assuré dans une déclaration accordée à Business News, ce mercredi 12 février 2020, que le mouvement Ennahdha a porté plainte contre l’équipe des journalistes travaillant sur le documentaire « Les chambres noires ».

Mourad Sellimi rappelle que le documentaire porte sur « l’appareil secret » du mouvement Ennahdha et les assassinats politiques. Le documentaire a été diffusé sur la chaîne Tounesna durant le mois de juin dernier, alors que trois chaînes connues ont refusé de le faire.

« J’ai reçu une convocation de la part de la brigade d’enquête de l’Aouina devant laquelle je devrai comparaitre le lundi 17 février 2020. Je serai auditionné à propos de l’appareil secret d’Ennahdha, tout comme le représentant légal de la chaîne Tounisna, les journalistes et le réalisateur du documentaire », indique Mourad Sellimi.

Rappelons que le documentaire en question a été, également, diffusé 27 septembre 2019, par la chaîne Al Arabiya. Il jette la lumière sur l’affaire de l’appareil secret du mouvement Ennahdha et son lien avec les assassinats politiques.

Etayé par les déclarations et documents de preuves présentés par les avocats du comité de défense des martyrs Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi, le documentaire rappelle le rôle joué par Mustapha Khedher et les missions d’espionnage qui lui ont été confiées, ainsi que les documents qui ont été saisis chez lui.

