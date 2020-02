Chaouachi : Attayar s'oppose aux noms proposés aux ministères de l'Intérieur et de la Justice

Le dirigeant d’Attayar et président du Bloc démocrate, Ghazi Chaouachi a annoncé, ce mercredi 12 février 2020, son rejet des noms proposés, jusqu’à présent, à la tête des ministères de la Justice et de l’Intérieur.

Dans une déclaration accordée à Jawhara FM, M. Chaouachi a indiqué son parti est attaché au département de la Justice. Cependant, il a dû y renoncer et accepter que ce ministère soit attribué à une partie indépendante.

Selon Ghazi Chaouachi, le futur ministre de la Justice doit être indépendant et audacieux pour qu’il puisse ouvrir certains dossiers.

Et d’ajouter qu’Attayar a obtenu un accord de principe concernant trois portefeuilles ministériels à savoir les départements des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, de la Fonction publique, de la Modernisation de l'Administration et des Politiques publiques ainsi que de l’Education.

Attayar aspire à obtenir un quatrième ministère à l’instar du ministère de la Jeunesse et des Sports ou encore du ministère des Technologies de communication et de l’Economie numérique.

B.L