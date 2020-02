Olivier Poivre dArvor réagit à lappel au boycott de Meyer Habib

L'ambassadeur de France en Tunisie, Olivier Poivre d'Arvor est revenu sur l’appel au boycott de la destination Tunisie du député franco-israélien, Meyer Habib. Un appel qui a déclenché une vive polémique d’autant plus que le député en question a des origines tunisiennes.

Dans une déclaration accordée à Mosaïque FM le 11 février 2020, M. Poivre d’Arvor a précisé que « les députés en Tunisie comme en France sont libres de dire ce qu’il veulent ». Toutefois, un tel appel était inacceptable.

Il a, ainsi, lancé un appel aux Français à se rendre en Tunisie afin d'atteindre le million de touristes, soit 100 mille de plus qu’en 2019, soulignant le rôle crucial joué par le ministre du Tourisme, René Trabelsi dans la promotion de la destination Tunisie notamment auprès des Français.

« Pas de boycott ! C’est affreux de boycotter quoi que ce soit et ce n’est pas une manière de faire. La meilleure réponse c’est de faire l’appel à venir en Tunisie. Je le lance de manière à la fois solennelle en tant qu’ambassadeur de France et puis amicale et affectueuse puisque c’est un pays très tolérant », assure Olivier Poivre d’Arvor.

Rappelant que l’appel au boycott du député Meyer Habib a été publié sur sa page Facebook pour contester la demande du chef de l’Etat, Kaïs Saïed, d’ouvrir une enquête sur la participation non-autorisée d’un tennisman franco-israélien au tournoi international junior tenu à Tunis.

« La Tunisie érige la haine d’Israël en politique d’état, boycotte un sportif franco-israélien. Allez-vous continuer à vous y rendre et cautionner ?! Alors que l’Egypte et la Jordanie ont conclu des accords de paix, que l’Arabie Saoudite, les Emirats arabes unis, le Bahreïn ou le Maroc ont engagé une normalisation des relations avec Israël, la Tunisie s’enfonce dans la haine obsessionnelle et suit les traces de l’Iran. Même le sport n’est pas épargné. Quelle tristesse ! », peut-on lire dans ce statut.

