Iyadh Elloumi : la logique voudrait quon ne vote pas pour un gouvernement dont nous ne faisons pas partie !

« Nous agissons dans un esprit de responsabilité et non pour obtenir des portefeuilles ministériels » a indiqué ce mercredi 12 février 2020 le député et dirigeant Qalb Tounes, Iyadh Elloumi lors de son intervention sur Jawhara FM.

Iyadh Elloumi a souligné que la rencontre avec le chef du gouvernement désigné par le président, Elyes Fakhfakh est un pas positif, soulignant que pour son parti être impliqué dans les concertations en vue de former le gouvernement est une question de « principe ».

« Ce qui est important c’est qu’il y a eu rencontre et discussion et jusqu’aujourd’hui nous ne faisons pas partie du gouvernement mais notre position officielle sera déterminée par nos structures. Cela dit si nous ne sommes pas dans le gouvernement, la logique voudrait qu’il n’obtienne pas nos voix mais évidemment nos structures sont les seules habilitées à trancher sur la question » a-t-il poursuivi.

M.B.Z