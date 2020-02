Tebbini accuse Ghannouchi de mener une campagne de diffamation contre Kaïs Saïed

Lors de son intervention à la plénière de ce mardi 11 février 2020, l’élu de « La Voix des agriculteurs », Fayçal Tebbini a accusé le chef du Parlement, Rached Ghannouchi d’être derrière une « campagne orchestrée » menée contre le président de la République, Kaïs Saïed.

Le député, à qui on a coupé le micro à maintes reprises pendant cette séance, a en effet précisé que M. Ghannouchi visait personnellement à diffamer M. Saïed puisque « la popularité » de ce dernier « dérange » le chef d’Ennahdha.

Et d’ajouter que le chef de l’Etat était plus intègre que les nahdhaouis et qu’il n’était pas un vendu, assurant que le parti islamiste l’a utilisé pour ses propres fins. Toutefois, lorsque Kaïs Saïed n’a pas cédé aux directives d’Ennahdha, ce dernier l’a attaqué, ajoute-t-il.

Fayçal Tebbini a, ainsi, appelé les jeunes à soutenir le président de la République exhortant Rached Ghannouchi à ouvrir une enquête sur cette affaire.

Signalons que la campagne dont parle M. Tebbini s’est déclenchée suite à un post Facebook de l’ancien élu d’Ennahdha à l’Assemblée nationale constituante (ANC), Abou Yaâreb Marzouki.

M. Marzouki a, en effet, accusé Kaïs Saïed, dans ce statut datant du 9 février 2020 de corruption, de lâcheté, d’impuissance ainsi que d’être la marionnette de l’Iran.

B.L