La Maison de Tunisie à Paris a-t-elle réellement été fermée ?

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s’est expliqué sur les rumeurs circulant quant à la fermeture de la Maison de Tunisie à Paris.

Interrogé par Business News, ce matin mardi 11 janvier 2020, Driss Sayah, chargé de communication au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a expliqué qu’il s’agit d’une confusion.

« C’est la Maison du Tunisien (Dar Ettounsi) qui a été fermée et non la Maison de Tunisie », explique notre interlocuteur, qui ajoute : « aucune fermeture n’a été décidée quant à la Maison de Tunisie et le bâtiment qui l’abrite est en excellent état ».

Sur sa page officielle, la Maison du Tunisien (Dar Ettounsi), un centre socio-culturel situé à Aubervilliers, a en effet annoncé une fermeture « à partir du 10 février 2020 et une reprise de son activité habituelle après les vacances scolaires dans un nouveau local » et ce après que « la mairie d’Aubervilliers ait jugé que le local était dangereux pour ses usagers à la suite d’un passage d’experts sur les lieux ».

Il est à rappeler que la Coalition des Associations du sud tunisien à Paris a condamné dans un communiqué émis aujourd’hui « la fermeture par la Mairie de Paris de la Maison de Tunisie ». Dans son communiqué, la Coalition explique que « la décision de fermeture a été justifiée par la municipalité de Paris par fait que le bâtiment est devenu vétuste et était menacé de s’effondrer et de ce fait n’était pas apte à recevoir des personnes ». Des informations démenties donc par le ministère.

S.T