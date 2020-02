Tarek El Adab remplace par intérim Moncef Baâti

Tarek El Adab a été nommé par intérim représentant permanent auprès des Nations-Unies à New York, en replacement de Moncef Baâti, a indiqué Bouraoui Limam, directeur de l'information et de la diplomatie publique au ministère des Affaires étrangères dans une déclaration à Business News ce mardi 11 février 2020.

La nomination était presque automatique étant lui-même ambassadeur de Tunisie à l’ONU et déjà sur place. Il a travaillé avec M. Baâti et a une connaissance des dossiers qu’il traitait étant en quelque sorte son second.

M. Limam a souligné ainsi que le poste n’a jamais été vacant et que M. El Adab a directement pris en charge les rênes.

Le 7 février 2020, le ministère des Affaires étrangères a annoncé sa décision de limoger Moncef Baâti expliquant sa décision par les mauvaises performances de l’ambassadeur et l'absence de coordination et d'interaction avec le MAE sur des questions importantes en discussion au sein de la communauté internationale.

Ime NOUIRA