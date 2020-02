Ennahdha ne signera pas le document contractuel du gouvernement

Dans un communiqué publié le 3 février 2020, le mouvement Ennahdha a annoncé qu’il ne signerait pas le document contractuel du gouvernement proposé par Elyes Fakhfakh.

Cette décision vient du fait que le parti Ennahdha souhaite voir se constituer un gouvernement d’union nationale. Une volonté qui jouit d’un soutien parlementaire clair, d’après le communiqué. Une réunion a eu lieu ce matin entre Rached Ghannouchi et Elyes Fakhfakh autour de cette question et chacun a campé sur ses positions. « Notre signature doit être le couronnement de l’accord final autour du soutien politique, de la structure du gouvernement, son programme et sa composition finale », lit-on dans le communiqué.

Toutefois, Ennahdha sera représentée durant la réunion entre les partis et Elyes Fakhfakh en la personne de Noureddine Bhiri.

M.A