Affaire S17: Rached Khiari poursuit Yassine Ayari en justice

Le député indépendant, Rached Khiari est intervenu par téléphone, sur les ondes de Mosaïque FM, ce lundi 3 février 2020 afin de revenir sur la dispute virtuelle ayant eu lieu avec l’élu Yassine Ayari concernant la procédure S17.

Les élus en question ont, en effet, échangé publiquement des insultes et des grossièretés sur leurs comptes Facebook où ils ont tous les deux affirmé avoir le mérite d’être intervenu auprès du ministre de l’Intérieur, Hichem Fourati pour la régularisation de la situation d’un nombre de citoyens concernés par cette mesure.

Invité de Boubaker Ben Akecha, l’ex-député de la Coalition Al Karama a réitéré que c’était lui qui avait contacté M. Fourati à propos de 80 personnes concernées par la procédure S17 assurant qu’il avait fait le suivi de cette liste jusqu’à l’annulation de cette procédure pour les citoyens en question.

Et d’ajouter qu’il détenait toutes les preuves appuyant ses dires y compris des photos de la réunion avec Hichem Fourati ainsi que l’historique de leurs appels.

Rached Khiari a, ainsi, annoncé qu’il poursuivra en justice Yassine Ayari et portera plainte contre lui pour injure soulignant que l’élu du Mouvement Amal était un bandit, un menteur et qu’il lui a volé ses efforts.

De son côté, Yassine Ayari avait, auparavant, publié sur sa page Facebook une correspondance officielle du ministère de l’Intérieur comportant la liste des personnes concernées par la levée de la restriction de la S17 avec leurs données détaillées.

Rappelons que la dispute publique entre Rached Khiari et Yassine Ayari était virulente et d’un niveau bas avec l’usage de plusieurs termes grossiers à l’instar de vaurien, escroc et idiot.

La procédure S17, objet de cette querelle, a été mise en place en 2013 dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme. Cette mesure est censée limiter le déplacement des individus soupçonnés d'être affiliés à des groupes djihadistes à l'étranger, notamment aux zones de conflits.

B.L