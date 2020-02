Amen Bank « Meilleure banque digitale en Tunisie pour lannée 2019 »

Toujours à la pointe de l’innovation, mise au service de sa stratégie de digitalisation, Amen Bank vient de se voir récompensée par trois prix prestigieux :

En effet, Amen Bank a été désignée « La Meilleure Banque Digitale Tunisie 2019 » par Global Banking & Finance Review https://www.globalbankingandfinance.com/global-banking-finance-awards-2019-award-winners/

De plus, AMEN BANK a également obtenu, par le cabinet international Trusted Advisors (www.TransformersAwards.com), le Prix de la transformation « Création de valeur transformationnelle à travers l’innovation » et le Prix de la Solution Digitale «AmenPay». Il est à rappeler, qu’ « AmenPay » est l’application de Mobile Payement, 100% tunisienne d’Amen Bank, qui fonctionne sur les technologies « QR Code » et « NFC » de mobile à mobile et répond parfaitement aux normes internationales de sécurité. Cette application est disponible au téléchargement sur Play Store (Android) et très prochainement sur App Store (IOS).

Ces trois distinctions internationales confirment la position d’Amen Bank, en tant que Banque leader dans l’innovation, la digitalisation de ses process et la prise en compte permanente de l’expérience client, notamment après le lancement réussi en 2015 d’Amen First Bank, première banque 100% en ligne en Tunisie.

En complément de ces distinctions prestigieuses, Amen Bank a reçu du Comité de Certification TÜV Rheinland CERT de Cologne (Allemagne), la confirmation de la certification internationale de sécurité ISO/IEC 27001, sur l’ensemble de ses plateformes de banque digitale, dont notamment Amen First Bank.

Le renouvellement de cette prestigieuse certification répond aux attentes des clients d’Amen Bank, en termes de sécurité de leurs données et les protège face aux risques de cyber attaques, qui menacent les services bancaires numériques. http://m.certipedia.com/?id=9108651608

Communiqué