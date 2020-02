Ahmed Ounaies revient sur la visite de Kaïs Saïed en Algérie

L’ancien ministre des Affaires étrangères, Ahmed Ounaies est revenu, ce lundi 3 février 2020, sur la visite d’Etat du président de la République, Kaïs Saïed en Algérie, hier dimanche.

Invité de Wassim Ben Larbi sur les ondes d’Express FM, M. Ounaies a valorisé cette visite qui « sert les intérêts de la Tunisie » saluant l’importance accordée par M. Saïed au ministère des Affaires étrangères puisqu’il a été accompagné par Sabri Bachtobji, ministre des Affaires étrangères par intérim.

M. Ounaies a, par ailleurs, salué l’aide financière octroyée par l’Algérie à la Tunisie. Il s’agit, en effet, du dépôt de 150 millions de dollars à la Banque centrale de Tunisie à titre de garantie, dans le cadre du renforcement des liens de fraternité et de solidarité entre les deux pays.

Dans ce sens, M. Ounaies a rappelé l’aide financière de l’Algérie à la Tunisie dont un don de 50 millions de dollars et un crédit de 100 millions de dollars lors de la visite du chef de l’Etat défunt, Béji Caïd Essebsi.

L’ancien diplomate s’est, également, félicité de l’appui qu’apporte l’Algérie à la Tunisie quant à la cause palestinienne.

Dans ce sens, il a assuré que la Tunisie a besoin d’une « unanimité arabe et régionale » pour soutenir sa position par rapport à la cause palestinienne vu qu’elle siègera pour la quatrième fois au Conseil de sécurité de l’ONU en tant que membre non permanent en 2020-2021.

Rappelons que selon un communiqué de la présidence de la République, la visite de Kaïs Saïed en Algérie était en réponse à une invitation du président algérien, Abdelmadjid Tebboune.

Elle vise à consolider les différents domaines de coopération, de coordination et de consultation sur des questions d’intérêt commun à la lumière des évolutions observées dans la région arabe.

B.L