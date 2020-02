Maher Zid exige des excuses du ministre de lIntérieur

Le député Al Karama, Maher Zid, a publié hier, samedi 1er février 2020, un post les réseaux sociaux, en réponse au communiqué diffusé par le syndicat régional des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité publique à Kairouan l’accusant d’ingérence.

« Dans le cadre de mon travail parlementaire et et en tant que représentant du peuple je me suis rendu le 31 janvier au poste de sécurité de Mansoura à Kairouan lors d'une visite de routine, pour demander les raisons pour lesquelles un certain nombre de citoyens se sont vu refuser leur passeport alors que certains d'entre eux attendaient depuis plus d'un an. Le chef du poste m’a assuré que ces retards sont de la responsabilité de la direction des frontières et de l’étranger et nous avons poursuivi notre entrevue en parlant notamment des personnes qu’on invite au poste en les harcelant au téléphone plutôt que de leur envoyer un écrit comme le veut l’usage… Ma visite s'est terminée par un échange de salutations et de numéros de téléphone et j’ai été surpris de voir le communiqué du syndicat des forces de sécurité intérieure dans lequel tous les détails de ma visite au centre de Mansoura ont été falsifiés » a expliqué le député.

Maher Zid, que le syndicat a accusé de s’ingérer dans une affaire impliquant un salafiste et d’avoir fait intrusion dans la poste pour empêcher un interrogatoire, a exigé des excuses de la part du ministre de l’Intérieur.

« Je l’appelle aussi à ouvrir une enquête sur l’utilisation du matériel de l’Etat, les caméras en l’occurrence, pour diffuser des photos d’un citoyen se rendant à une administration publique sans son consentement. J'invite le parquet près du Tribunal de première instance de Kairouan à assumer sa responsabilité et à prendre les mesures juridiques nécessaires contre les personnes impliquées dans ces crimes » a-t-il poursuivi.

M.B.Z