Le président algérien annonce le dépôt de 150 millions de dollars à la BCT

Le président de la République, Kaïs Saïed, effectue ce dimanche 2 février 2020, une visite d’Etat en Algérie sur invitation du président algérien Abdelmadjid Tebboune.

Lors d’une conférence de presse tenue à l’issue d’une réunion fermée entre les deux présidents, Kaïs Saïed et Abdelmadjid Tebboune se sont dits satisfaits du niveau distingué des relations bilatérales, soulignant leur détermination à développer ces relations selon une nouvelle approche basée sur les aspirations du peuple uni tunisien et algérien. Approche qui sera basée sur le développement d'un partenariat de concertation stratégique et de coordination entre les deux pays, précise un communiqué de la présidence de la République.

Abdelmadjid Tebboune a, en outre, annoncé le dépôt de 150 millions de dollars américains à la Banque centrale tunisienne à titre de garantie, dans le cadre du renforcement des relations de fraternité et de solidarité entre les deux pays.

Concernant les questions régionales et internationales, les deux présidents ont mis l'accent sur une meilleure coordination des positions et une consultation renforcée en général. Ils ont discuté de la situation en Libye et ont souligné la nécessité de trouver une solution pacifique exclusivement libyenne et sans aucune ingérence étrangère. Kaïs Saïed et Abdelmadjid Tebboune ont également souligné le rôle central de la Tunisie et de l'Algérie dans la recherche d'un règlement qui mettrait fin à la crise libyenne.

M.B.Z