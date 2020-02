Arrestation dun cambrioleur de banque à Zahrouni

Le cambrioleur de la succursale d’une banque à Ezzahrouni a été arrêté dans la nuit du 1er au 2 février 2020, indique un communiqué du ministère de l’Intérieur.

L’individu âgé de 32 ans était entré par effraction dans la banque le soir du 20 janvier et avait volé plus de 100 mille dinars en monnaie locale et en devises.

Après son arrestation, le suspect a reconnu les faits et révélé le lieu où était caché son butin. 112 mille dinars tunisiens, 2000 rials saoudiens, 8500 dirhams émiratis et 2200 euros ont été saisis par la police.

M.B.Z