Rached Ghannouchi rencontre les présidents des parlements algérien et qatari

Le président du Parlement, Rached Ghannouchi participe, ce mercredi 29 janvier 2020, à la 15e session de l’Union parlementaire des Etats membres de la conférence parlementaire de l’Organisation de la conférence islamique (UPCI), à Ouagadougou, Burkina Faso, à la tête d’une délégation parlementaire composée des présidents des blocs parlementaires, Noureddine Bhiri d'Ennahdha, Hatem Mliki de Qalb Tounes, Ghazi Chaouachi du bloc démocratique, et Seifeddine Makhlouf d'Al-Karama.

Rached Ghannouchi a rencontré, dans ce contexte, le président de l’Assemblée populaire nationale algérienne Slimane Chenine. La rencontre a été l’occasion de rappeler l’importance des relations séculaires entre les deux pays, ainsi que les perspectives de consolidation de la coopération entre les parlements tunisien et algérien. Les deux parties ont mis en exergue l’importance de l’action commune pour l’impulsion du développement, notamment dans les régions frontalières. Elles ont, également, souligné la nécessité de multiplier les concertations et de coordonner les positions quant aux questions régionales et internationales d’intérêt commun.

D’autre part, Rached Ghannouchi a rencontré le président du conseil de la Choura qatari, Ahmed Ben Abdallah Al Mahmoud. L’entrevue a porté sur la coopération bilatérale, notamment sur le plan parlementaire, outre la consolidation des relations d’amitié entre les deux pays dans ce sens.

