Le Parlement condamne « le deal du siècle » annoncé par Trump

L’Assemblée des représentants du peuple a condamné, dans un communiqué publié ce mercredi 29 janvier 2020, le « deal du siècle » annoncé hier par le président américain Donald Trump, document censé apporter des solutions concrètes au conflit israélo palestinien.

« Ce document est un plan qui impose la souveraineté de l'occupation israélienne sur l'ensemble d’Al Quods, considérant la ville comme la capitale de l'occupation israélienne. Il implique la création d'un État palestinien sous la forme d'un "archipel", et oblige les Palestiniens à reconnaître l'entité comme un "État juif" » a indiqué l’ARP.

Le Parlement a fermement dénoncé cet accord « raciste » qui viole les lois et les valeurs internationales et exprimé son rejet absolu de l'attaque flagrante contre les droits des palestiniens. Elle a appelé les parlements et organisations Arabes et amies à condamner ce « deal » et à soutenir la cause des Palestiniens.

« Nous appelons également le ministère tunisien des Affaires étrangères et toutes les forces civiles en Tunisie et dans le monde à se mobiliser et à réunir leurs efforts pour faire face à ce plan qui vise en réalité à légitimer l'occupation, l'injustice et le vol de terres et des droits des Palestiniens » a enfin souligné l’Assemblée.

