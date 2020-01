Aswat Attwensa : une initiative pour communiquer avec la présidence de la République

Quatre associations tunisiennes ont lancé, ce mercredi 29 janvier 2020, une initiative civile intitulée « Aswat Attwensa » (Les voix des Tunisiens) visant à faire parvenir les voix des citoyens à l'institution de la présidence de la République.

Une initiative qui incite la présidence de la République à plus de réactivité et à développer la communication avec les composantes de la société civile et les médias à travers des mécanismes efficients.

Cette initiative, lancée par l'Association Tawasol des anciens de la faculté de droit et des sciences politiques de Sousse, l'Association Les Berges pour le développement des compétences, l'Organisation de Tunivisions, représentée par Nizar Chaâri, et l'Association tunisienne pour l'éducation aux médias, consiste en une plateforme en ligne accessible à tous les citoyens.

Par le biais de cette plateforme, les internautes peuvent faire parvenir leurs soucis ainsi que leurs propositions à la présidence de la République qui leur répondra par la suite.

Il s'agit d'une initiative apolitique qui pourrait comprendre même des propositions législatives qui seraient discutées sous l'hémicycle du Bardo, selon M. Chaâri.

Elle vise, également, à renforcer la transparence et la gouvernance des données ainsi qu'à appuyer l'interaction avec les différents représentants des médias et la communication avec les diverses composantes de la société civile.

Les quatre associations en question ont adressé une correspondance au chef de l'Etat, Kaïs Saïed exhortant la présidence de la République à développer les liens avec la société civile et les médias et ce à travers un ensemble de mécanismes consolidant les valeurs de la transparence et de la démocratie participative au sein de cette institution.

B.L