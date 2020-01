Libération de Sami El Fehri

Abdelaziz Essid, avocat de Sami El Fehri, a annoncé, dans un post publié ce mercredi 29 janvier 2020, sur les réseaux sociaux, que la cour de cassation a décidé aujourd’hui de libérer son client.

Sami El Fehri, patron de la chaîne de télévision Elhiwar Ettounsi, avait été arrêté au mois de novembre dernier et placé en garde à vue pour suspicions de blanchiment d’argent, abus de pouvoir d’un fonctionnaire public et outrage aux mesures et procédure d’usage. . L'administratrice judiciaire Elhem Soufi Torjemane et le mandataire légal de la chaîne ont aussi été arrêtés à la même date.





Mise à jour : Sami El fehri n'a toujours pas été libéré de prison au matin du 30 janvier 2020 alors que le mandat de dépôt à son encontre a été annulé. Son avocat, Abdelaziz Essid, dit ne pas comprendre pourquoi la décision de libération n'a pas été appliquée.



M.B.Z