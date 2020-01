Le ministère des Affaires religieuses appelle à la prière de la pluie !

Le ministère des Affaires religieuses, a appelé, dans un communiqué publié ce mercredi 29 janvier 2020, directions régionales à coordonner avec les autorités régionales et avec les imams prêcheurs pour établir la prière de la pluie le plus tôt possible.

Le ministère a souligné la nécessité d’annoncer les lieux exacts où seront tenues les prières qui viennent suite au manque de pluies constaté depuis des mois.

Une solution qui peut s'avérer efficace face à la sécheresse...

M.B.Z