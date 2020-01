Nabil Hajji : Qalb Tounes a été écarté par choix et non exclu !

Le député Attayar (Courant démocratique), Nabil Hajji, était l’invité ce matin du mercredi 29 janvier 2020, de Hamza Belloumi sur Shems FM.

« Les parties concernées par les concertations pour la formation du nouveau gouvernement ont été appelées par Elyes Fakhfakh et pas par les partis et il est normal qu’il agisse selon sa conception et sa vision » a déclaré Nabil Hajji, commentant l’exclusion de Qalb Tounes et du PDL des négociations.

« Jusqu’ici nous estimons que la vision d’Elyes Fakhfakh est logique. Il ne s’agit pas d’une exclusion vu que Qalb Tounes n’a pas été empêché de participer à la vie politique. Dans le cas présent il s’agit d’un simple choix. Ennahdha avait déjà choisi une ceinture politique après les élections et avait déjà posé son véto pour Qalb Tounes. Il avait appelé Attayar, Tahya Tounes, Echaâb et Al Karama à s’allier avec lui pour le gouvernement, à ce moment-là Ennahdha ne parlait pas d’ exclusion. Il faut être cohérent. Si Ennahdha n’a plus confiance en les autres partis qu’il le dise sans détours » a-t-il ajouté.

M.B.Z