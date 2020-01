Nasfi : Elyes Fakhfakh est en train de reproduire les erreurs de Habib Jamli

Le chef du bloc parlementaire de la Réforme nationale, Hassouna Nasfi est revenu, ce mercredi 29 janvier 2020, sur le retrait de Machrouû Tounes des concertations autour de la constitution du gouvernement.

Invité de la Radio nationale, M. Nasfi a justifié cette décision par le refus de Machrouû Tounes de la méthodologie adoptée par le chef du gouvernement désigné, Elyes Fakhfakh en rapport avec les partis politiques et blocs parlementaires concernés par la formation du gouvernement.

Hassouna Nasfi a, par ailleurs, affirmé que M. Fakhfakh était en train de reproduire les mêmes erreurs que son prédécesseur Habib Jamli en excluant certaines composantes politiques. Des erreurs qui ne permettront pas le passage du gouvernement d’Elyes Fakhfakh, selon lui.

Et d’ajouter que le bloc de la Réforme nationale considère que Qalb Tounes et le Parti destourien libre (PDL), écartés des concertations par M. Fakhfakh, font partie de sa famille politique relevant qu’Elyes Fakhfakh visait à diviser cette famille en deux en répartissant ses 90 élus entre opposition et gouvernement.

Interrogé sur le vote de confiance au gouvernement d’Elyes Fakhfakh, Hassouna Nasfi a déclaré que le bloc démocratique dans son ensemble n’a pas encore tranché sur la question assurant, toutefois, que toutes les positions au sein de ce bloc seront harmonieuses et concordantes et qu’une seule décision commune sera prise.

Concernant l’éventualité de la dissolution du Parlement, Hassouna Nasfi a affirmé que la tenue d’élections législatives anticipées ne lui fait pas peur car il était certain de sa réussite dans un tel cas.

Rappelons qu’après avoir exprimé sa disposition à discuter du document de référence de l'action gouvernementale examiné, hier mardi, à Dar Dhiafa, Machrouû Tounes s’est rétracté au vu de la démarche adoptée lors des « étranges » sessions organisées avec les différents partis et la division des partis politiques en deux réunions séparées.

Machrouû Tounes a, ainsi, exhorté Elyes Fakhfakh à réviser la démarche de la formation de la coalition gouvernementale autour d'un programme réformateur loin de toute « discrimination ou exclusion », sans pour autant s'engager à faire partie du prochain gouvernement.

Il est à signaler que Mohsen Marzouk, président du Machrouû Tounes avait jugé qu'il était préférable qu’Elyes Fakhfakh n'écarte aucun parti politique de ces négociations et qu'il établisse un dialogue avec toutes les parties prenantes. M. Fakhfakh avait exclu Qalb Tounes et le PDL vu que leurs programmes ne correspondent pas aux priorités des Tunisiens, selon ses dires.

