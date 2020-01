Les agents municipaux refusent de reprendre le travail même après un accord avec lUGTT !

Accompagnant son bref communiqué par des photos illustrant l’état des rues de la capitale sous les ordures, la municipalité de la ville a indiqué, mercredi 29 janvier 2020, que les agents municipaux refusent de reprendre le travail, même après un accord signé avec l’UGTT.

Ainsi, la municipalité de Tunis a annoncé qu’elle continue de faire appel à des sociétés privées pour la collecte des ordures.

Les agents municipaux ont entamé une grève sauvage depuis samedi dernier. Ils refusent catégoriquement de céder sans que toutes leurs revendications ne soient prises en compte. Ils ont même agressé les agents des sociétés privées afin de les empêcher d’accomplir leur travail. Entre temps, les ordures s’amoncellent et certains quartiers de Tunis ressemblent de plus en plus à des décharges à ciel ouvert.

I.L