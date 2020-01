Maya Jeribi aurait eu 60 ans aujourdhui

A quelques heures de l’enterrement de Lina Ben Mhenni, le souvenir de la grande militante Maya Jeribi remonte et nous rappelle que la dame aurait eu 60 ans aujourd’hui, 29 janvier 2020.

Maya Jeribi avait inspiré toute une génération par son combat acharné pour les droits de l’Homme et pour la liberté en Tunisie. Après la révolution, son combat n’était pas fini et il a fallu se battre contre l’obscurantisme et l’islam politique qui s’attaquait au modèle social tunisien.

Maya Jeribi était de tous les combats mais a perdu celui contre la maladie et la mort. Elle nous a quittés le 19 mai 2018.

Paix à son âme