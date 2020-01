Adnen Ben Youssef : Machrouû et Afek seront invités à une deuxième réunion avec Elyes Fakhfakh

Adnen Ben Youssef, membre de l’équipe gouvernementale du chef du gouvernement désigné, Elyes Fakhfakh est intervenu, ce mercredi 29 janvier 2020, sur les ondes d’Express FM afin de revenir sur le document de référence régissant l’action gouvernementale s’intitulant « le gouvernement de la clarté et du rétablissement de la confiance ».

Invité de Wassim Ben Larbi, M. Ben Youssef, ingénieur de formation et ancien dirigeant au Parti démocrate progressiste (PDP) et puis Al Joumhouri, a souligné les priorités de ce document de référence concernant les fondements de l’action gouvernementale et son approche, les mécanismes de leur exécution, les priorités économiques et sociales ainsi que la démarche de la composition du gouvernement, un point de départ des concertations afin de parvenir à un document synthétique contenant les grandes réformes.

Le renforcement du dispositif sécuritaire, l’amélioration du pouvoir d’achat, la propulsion de l’économie et du rendement des entreprises à travers la mise en place des mesures incitatives, l’instauration d’une stratégie nationale de lutte contre la corruption ainsi que l’exploitation optimale des ressources du pays sont, selon M. Ben Youssef les priorités du prochain gouvernement en rapport avec les citoyens.

Un plan d’investissement stratégique portant essentiellement sur le développement du modèle de croissance et l’établissement de grandes réformes dans les secteurs vitaux fait, également, partie des priorités sur le moyen terme.

Ces priorités seront appuyées par des mécanismes à l’instar de la création des équipes de travail transverses et d’une task force interministérielle, d’après Adnen Ben Youssef.

M. Ben Youssef a, par ailleurs, relevé que les partis avec qui Elyes Fakhfakh s’est entretenu autour de ce document, hier mardi, ont interagi positivement avec ces points ainsi qu’avec la démarche et la méthodologie de l’action gouvernementale.

Et d’ajouter que les amendements proposés par les partis seront examinés par le chef du gouvernement désigné et seront inclus dans une deuxième version de ce document de référence.

Cette version sera rédigée aujourd’hui et adressée aux partis politiques concernés y compris Machrouû Tounes et Afek Tounes qui se sont retirés des concertations hier en signe de contestation de la méthodologie adoptée par Elyes Fakhfakh basée, selon les deux partis susnommés, sur la discrimination et l’exclusion.

D’autres entrevues suivront avec les mêmes partis ayant pris part aux premières réunions d’hier à Dar Dhiafa et ce à partir de demain jeudi dans le but d’accélérer la constitution du gouvernement qui serait finalisée au cours de la semaine prochaine, selon Adnen Ben Youssef.

