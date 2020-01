OneTech Business Solutions : sécuriser vos systèmes de données cest préserver lessentiel de votre activité

Depuis la constitutionnalisation de la protection des données en 2002, La Tunisie a connu ces dernières années des développements majeurs en matière de protection des données personnelles. Avec la création d’un cadre juridique, la mise en place de l’Instance Nationale de Protection des Données Personnelles INPDP et la ratification de la convention 108 du Conseil de l’Europe en mai 2017 relative au Règlement Général de Protection des Données RGPD, La Tunisie est plus que jamais prête à faire bénéficier les organismes et les entreprises d’un cadre favorable à la protection des données.

Ayant conscience de la nécessité pour les entreprises de satisfaire ses nouvelles normes de sécurité, OneTech Business Solutions met la lumière sur le progrès technologique sur la protection des données personnelles et le besoin imminent de ces entreprises à entamer un processus de modernisation des instruments de sécurisation des données.

Chez OneTech Business solutions nous vous accompagnons dans le challenge de la protection des données en vous aidant à vous aligner aux différents standards internationaux tels que : RGDP ;PCIDSS ; ISO 27001…. En effet, l’intégrité, la disponibilité et la confidentialité des informations sont les pierres angulaires de toute entreprise souhaitant protéger son système d’information des menaces auxquelles elle est exposée :

Des attaques externes ou cyber attaques

D’une défaillance du système d’information

De négligence humaine

des erreurs commises par des prestataires extérieurs

…

Nous vous apportons toute notre expertise et notre savoir-faire à travers différentes solutions techniques des plus grands constructeurs mondiaux. Nos spécialistes vous assistent dans :

-la mise en place d’une procédure de détection automatique des données personnelles chiffrant instantanément ces données par cryptage, anonymisation et pseudonymisation

-la mise en place de solutions de traçabilité des données prévoyant un historique des applications connectées aux identités pour mieux contrôler les accès ou protéger les adresses email et le courriel

-le processus informatique PAM (Pluggable Authentification Modules) ou modules d’authentification enfichables qui permettent de sécuriser la gestion des accès en la séparant du processus des logiciels

-la prévention de perte de données afin d’écarter et limiter la fuite de données sensibles, les techniques DLP (Data Loss Prevention,) vous offrent la possibilité de détecter, de contrôler et de protéger vos données

-l’application du principe du SIEM (security information and event management) pour gérer les événements liés à des informations en toute sécurité (collecte, normalisation, corrélation, etc.).

Découvrez toutes les solutions de sécurité sur le site de One Tech Business Solutions : https://www.onetech-bs.com/index.php?pg=security--compliance&m=6&sm=1

OneTech Business Solutions vous aide à réfléchir à la meilleure stratégie possible pour votre entreprise visant à atteindre un niveau de sécurité qui satisfait les exigences des standards internationaux.

Notre mission est de vous faire gagner le pari de la transformation digitale.

D'après communiqué