Qalb Tounes met en garde contre toute tentative de violation de la Constitution

Dans un communiqué émis ce soir, mardi 28 janvier 2020, à l’issue de la réunion de son bureau politique, Qalb Tounes a exprimé ses inquiétudes quant au processus de composition du gouvernement d'Elyes Fakhfakh.

Qalb Tounes a mis en garde contre « le danger du contenu du document de référence de l’action gouvernementale en vertu duquel Elyes Fakhfakh a appelé les partis à valider une loi exceptionnelle lui permettant de s'emparer des rouages de l’Etat sans recourir au Parlement », alertant contre « toute tentative de violation de la Constitution et de l’autorité du Parlement ».





Le parti de Nabil Karoui a réitéré son appel à Kaïs Saïed pour éclaircir sa position face « à la contradiction constatée entre le discours du chef de l’Etat qui affirme respecter la volonté des électeurs mais aussi celle des partis et blocs parlementaires, et le discours du chef du gouvernement désigné Elyes Fakhfakh, qui explique tirer sa légitimité des résultats de l’élection présidentielle ». Le parti ajoute que les aller-retours d’Elyes Fakhfakh à Carthage pour présenter les rapports de ses concertations prouvent qu’il s’agit bel et bien du gouvernement du président, contrairement à ce que prétend Kaïs Saïed.

Qalb Tounes s’est dit, par ailleurs, inquiet au sujet des « intrus au processus de constitution du gouvernement, dont Elyes Fakhfah s’est entouré, et qui essayent d’imposer des agendas sombres et douteux qui ne servent pas l’intérêt national ».





Par ailleurs, pour faire face à toute éventualité, le bureau politique a décidé d'appeler la commission chargée de l'organisation des élections à « se préparer à toute urgence ».









R.B.H