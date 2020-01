Elyes Fakhfakh a bien rencontré Rached Ghannouchi ce matin

Un communiqué émis par Ennahdha ce soir, mardi 28 janvier 2020, confirme la réunion en aparté qui s'est tenue ce matin entre Elyes Fakhfakh et Rached Ghannouchi.

En effet, alors qu'il a déjà rencontré les représentants d'Ennahdha, Imed Hammami et Noureddine Arbaoui, lors de la réunion des commissions communes des partis et blocs parlementaires concernés par les concertations autour de la formation du gouvernement, Elyes Fakhfakh s'est tout de même entretenu avec le président d'Ennahdha. Le communiqué émis ce soir par le parti n'explique cependant pas ce qui a été dit entre les deux hommes.

D'après le communiqué, on apprend que la commission des négociations d'Ennahdha a examiné le contenu de la réunion entre Rached Ghannouchi et Elyes Fakhfakh qui a eu lieu ce matin. La commission s’est, également, penchée sur le déroulement de la réunion autour du programme gouvernemental, à laquelle ont assisté Imed Hammami et Noureddine Arbaoui en présence d’Elyes Fakhfakh et des représentants des partis politiques.

« A ce stade des négociations, Ennahdha insiste sur la nécessité d’accélérer la formation d’un gouvernement d’union nationale restreint, composé de compétences politiques et partisanes », lit-on dans le texte du communiqué du mouvement Ennahdha.

