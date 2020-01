Al Karama : Imed Deghij n'a pas été viré de Dar Dhiafa

Une photo a circulé sur les réseaux sociaux lors de la réunion des commissions communes des partis et blocs parlementaires concernés par les concertations autour de la formation du gouvernement, tenue sous l'égide du chef du gouvernement désigné, Elyes Fakhfakh.

La photo a montré le dirigeant au sein de la Coalition Al Karama et ancien chef de la Ligue de protection de la Révolution au Kram, Imed Deghij à la porte de Dar Dhiafa suscitant l'étonnement des internautes qui ont prétendu que ce dernier a été interdit de prendre part à cette réunion ayant eu lieu ce mardi 28 janvier 2020.

Réagissant à cela, la Coalition Al Karama a rendu public un communiqué aujourd'hui dans lequel elle a nié cette allégation.

Elle a, dans ce sens, assuré que la Coalition est la seule à déterminer son représentant aux négociations autour de la constitution du gouvernement de « Youssef Fakhfakh » et qu'elle a chargé M. Deghij d'informer le chef du gouvernement désigné de la position de la Coalition qui s'oppose à des concertations incluant Tahya Tounes.

Imed Deghij a, de son côté, posté une vidéo sur sa page Facebook expliquant que les élus Al Karama, Abdellatif Aloui et Yousri Dali allaient représenter la Coalition dans ces négociations mais qu’ils se sont rétractés lorsqu’ils ont découvert que la réunion allait aussi rassembler Attayar, Echaâb, Ennahdha et Tahya Tounes.

Ainsi, c’est Imed Deghij qui a été chargé par la Coalition de faire part à Elyes Fakhfakh du refus du parti de participer à des concertations auxquelles prend part Tahya Tounes.

« Notre position est claire et nous l’avons exprimée. Nous ne pouvons pas collaborer avec des parties qui usent des appareils de l’Etat pour régler des comptes et écarter des rivaux politiques et je vise Tahya Tounes par cela. Je suis allé à Dar Dhiafa pour informer M. Fakhfakh de cette position avant de quitter. Cette ceinture politique ne concerne pas Al Karama et nous ne pouvons pas faire partie d’un gouvernement soupçonné de corruption », précise Imed Deghij.

Rappelons que le chef du gouvernement désigné, Elyes Fakhfakh s’est conféré avec les représentants des partis politiques concernés par les concertations autour de la constitution du gouvernement.

Ces entrevues ont porté essentiellement sur un document de référence régissant l’action gouvernementale et qui s’intitule « le gouvernement de la clarté et du rétablissement de la confiance ».

Il représente, avec cinq axes concernant les fondements de l’action gouvernementale et son approche, les mécanismes de leur exécution, les priorités économiques et sociales ainsi que la démarche de la composition du gouvernement, un point de départ des concertations afin de parvenir à un document synthétique contenant les grandes réformes.

B.L