La STB augmente ses parts dans El Wifak Bank

La STB vient d’augmenter ses parts dans El Wifak Bank et ce par l’acquisition de 382.400 actions au prix unitaire de 6,830 dinars, soit un montant global de 2,611 millions de dinars. L’opération a été réalisée vendredi dernier et rendue publique hier lundi 27 janvier 2020 en fin de journée.

La STB a déjà un poste d’administrateur dans El Wifak et possédait 2,19 millions d’actions représentant 7,3% du capital. Avec sa récente acquisition, elle devient actionnaire à hauteur de 8,57%, derrière l’Islamic Corporation for the developpement of the private sector (30%) et devant Hédi Ben Ayed (11,77%) et la Caisse des dépôts et des consignations (10%).

R.B.H.