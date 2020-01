Tunisair : Augmentation des revenus du transport de près de 4%

La compagnie aérienne nationale Tunisair vient de publier ses chiffres pour 2019.

Les revenus du transport ont augmenté de 3,71% passant de 1.538,01 millions de dinars à 1.595,19 millions de dinars (MD) entre fin 2018 et fin 2019. Le nombre de passagers transportés (toutes activités confondues) sont passés de 3.816.190 à 3.450.434 passagers, en baisse de 9,58%. Le nombre de passagers des vols réguliers et supplémentaires ont diminué de 7,70% pour atteindre 3.185.825 personnes transportées. Idem pour les vols charters et pèlerinages qui ont baissé de 27,39% atteignant 264.609 passagers.

Le coefficient de remplissage est de 75,6% pour une part de marché de la compagnie de 30,4%.

Entre 2018 et 2019, les prix du carburant ont baissé de 9,11%, passant de 432,23 MD à 392,83 MD. Les charges du personnel ont progressé de 4,08%, évoluant de 229,20 MD à 238,57 MD alors que l’effectif a baissé de 73 personnes évoluant de 3.708 à 3.781 employés.